Ленинградский областной суд оставил Акима Гашенко под арестом

Ленинградский областной суд сегодня, 13 ноября, оставил бывшего заместителя председателя Жилищного комитета Акима Гашенко под арестом, сообщает "Петербургский дневник". Жалоба на арест обвиняемого в покушении на незаконный оборот наркотиков в крупном размере чиновника была рассмотрена и не удовлетворена.
Гашенко задержали 26 октября, а двумя днями позже поместили под стражу. Выяснилось, что незадолго до задержания он поспешил уволиться со своего поста по собственному желанию. В СМИ появлялась информация о том, что бывший зампред имел связь с гашишем, и о том, что его арест санкционировал Всеволожский городской суд.
Ранее мы рассказывали, что в Петербурге санитарку онкодиспансера уволили из-за жалобы Путину.
Фото: yandex.ru
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