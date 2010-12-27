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В Петербурге задержан заместитель главы Жилищного комитета
Сегодня, 9:07
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arteliseev

В Петербурге задержан заместитель главы Жилищного комитета

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Он занимался развитием жилищного фонда и расселением коммуналок.

Заместитель главы Жилищного комитета Аким Гашенко был задержан в четверг, 24 октября. Об этом сообщает "Фонтанка". 

На следующий день после задержания замглавы не вышел на работу. Причина задержания не разглашается.

По информации с сайта Жилкома, в обязанности Гашенко входит курирование отделов содействия льготникам в улучшении жилищных условий, развития жилфонда и расселения коммуналок, коммерческого найма и сектора доходных домов. Также он ответственен за отдел контроля за исполнением жилищного законодательства. 

Ранее мы писали, что сын  Михаила Абызова уехал в США с "большой личной трагедией".

Фото: pixabay.com 

Теги: жилищный комитет, задержание, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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