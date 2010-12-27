В Петербурге задержан заместитель главы Жилищного комитета

Заместитель главы Жилищного комитета Аким Гашенко был задержан в четверг, 24 октября. Об этом сообщает "Фонтанка".
На следующий день после задержания замглавы не вышел на работу. Причина задержания не разглашается.
По информации с сайта Жилкома, в обязанности Гашенко входит курирование отделов содействия льготникам в улучшении жилищных условий, развития жилфонда и расселения коммуналок, коммерческого найма и сектора доходных домов. Также он ответственен за отдел контроля за исполнением жилищного законодательства.
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Фото: pixabay.com
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