В Петербурге задержан заместитель главы Жилищного комитета

Он занимался развитием жилищного фонда и расселением коммуналок.

Заместитель главы Жилищного комитета Аким Гашенко был задержан в четверг, 24 октября. Об этом сообщает "Фонтанка".

На следующий день после задержания замглавы не вышел на работу. Причина задержания не разглашается.

По информации с сайта Жилкома, в обязанности Гашенко входит курирование отделов содействия льготникам в улучшении жилищных условий, развития жилфонда и расселения коммуналок, коммерческого найма и сектора доходных домов. Также он ответственен за отдел контроля за исполнением жилищного законодательства.

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