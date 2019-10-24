Сын Михаила Абызова уехал в США с "большой личной трагедией"

По некоторым сведениям, в России у сына экс-чиновника могли возникнуть проблемы с органами опеки. Сейчас молодой россиянин находится за границей.

Михаил Абызов пожаловался на то, что его задержание и давление со стороны силовых органов, существенно отразились на семейной жизни экс-чиновника Открытого правительства. Так, по словам бывшего министра, ему не дают видеться с женой и другими близкими родственниками. Серьезнее всего он переживает разлуку со средним сыном, которому пришлось покинуть Россию. Издание "Интерфакс" уточняет, что сейчас Абызов-младший якобы находится на территории США. Туда его перевезли из-за возможных проблем с ювенальной юстицией на Родине.

По неподтвержденным данным, у среднего сына Михаила Абызова, подозреваемого в коррупции, могли возникнуть проблемы с органами опеки. Жена и родные задержанного испугались, что его могли забрать из семьи из-за сложностей, с которыми столкнулся отец мальчика.

Михаил Абызов также пожаловался, что ему не разрешают звонить из СИЗО. Он не видит причин для столь серьезного ограничения контактов со внешним миром: по мнению адвокатов экс-министра Открытого правительства Москвы, его переговоры с женой и родными не повлияют на ход следствия. Напомним, что Михаила Абызова подозревают в крупном мошенничестве.

Фото: Piter.TV