Петербурженка имеет третью группу инвалидности.

В среду, 13 ноября, стало известно о том, что в Петербурге санитарку онкодиспансера уволили из-за жалобы Путину. Известно, что у женщины третья группа инвалидности.

Руководство диспансера заявило, что в законодательстве РФ есть статья, согласно которой людям с инвалидностью не рекомендуется трудиться на посту санитаров. Экс-сотрудник Елена Корнева связала увольнение с её недавней жалобой Путину. Женщина попросила президента повлиять на повышение зарплаты. Как оказалось, санитары в онкодиспансере получают около 4 тысяч рублей. Однако, согласно "майским указам" работники этой сферы должны получать около 60 тысяч рублей.

Петербурженка намерена судиться с бывшими работодателями.

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