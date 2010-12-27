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В Петербурге санитарку онкодиспансера уволили из-за жалобы Путину
Сегодня, 17:18
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге санитарку онкодиспансера уволили из-за жалобы Путину

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Петербурженка имеет третью группу инвалидности.

В среду, 13 ноября, стало известно о том, что в Петербурге санитарку онкодиспансера уволили из-за жалобы Путину. Известно, что у женщины третья группа инвалидности. 

Руководство диспансера заявило, что в законодательстве РФ есть статья, согласно которой людям с инвалидностью не рекомендуется трудиться на посту санитаров. Экс-сотрудник  Елена Корнева связала увольнение с её недавней жалобой Путину. Женщина попросила президента повлиять на повышение зарплаты. Как оказалось, санитары в онкодиспансере получают около 4 тысяч рублей. Однако, согласно "майским указам" работники этой сферы должны получать около 60 тысяч рублей. 

Петербурженка намерена судиться с бывшими работодателями. 

Ранее мы сообщали о том, что доцент Соколов попросил для себя "самую жесткую меру" наказания.

Фото:pixabay

 

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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