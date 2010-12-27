Замглавы жилкомитета Петербурга Акима Гашенко заключили под стражу

Стала известна причина задержания чиновника.

Бывший замглавы жилищного комитета Петербурга Аким Гашенко останется под стражей. Такое решение вынес суд в Ленинградской области, сообщили в ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина обвиняется по статье "Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств". Гашенко ушел с поста 24 октября 2019 года. О его задержании стало известно 26 октября.

По информации с сайта Жилкома, в обязанности Гашенко входило курирование отделов содействия льготникам в улучшении жилищных условий, развития жилфонда и расселения коммуналок, коммерческого найма и сектора доходных домов. Также он отвечал за отдел контроля за исполнением жилищного законодательства.

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