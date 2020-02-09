Лех Валенса высмеял требования Польшей репараций от России

Интервью с бывшим президентом Польши опубликовало издание "Собеседник".

Экс-президент Польши Лех Валенса в интервью российскому СМИ заявил, что требования Польшей репараций от России по итогам Второй мировой войны сравнимы с требованием "вернуть молодые годы". Бывший политик отметил, что в настоящее время для видимого улучшения отношений между двумя странами им нужно начать диалог: только таким образом можно обсудить проблемы и способы их решения.

Ранее мы сообщали о том, что репарации по итогам Второй мировой войны настроены получить от России замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский и лидер польской политической партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский. Политики настаивают на "безоговорочном" праве компенсации ущерба по итогам Второй мировой войны не только от России, но и от Германии.

Видео: Youtube / DW News