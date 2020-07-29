Легкий самолет рухнул на улицу города среди машин и пешеходов

В Гуабируба самолет упал на проезжую часть, чудом не задавив машины и людей.

Легкий самолет рухнул на улицу бразильского города Гуабируба среди машин и пешеходов. Об этом сообщили журналисты из Daily Mail. Они рассказали, что борт Kolb Flyer упал в штате Санта-Катарина. Инцидент произошел во время демонстрационного полета, на котором настоял 33-летний покупатель.

Очевидцы рассказали, что на высоте более 300 метров двигатель перестал работать. Самолет потерял высоту. Экипажу пришлось совершить экстренную посадку. Борт задел электрические провода и упал на дорогу. При крушении самолет перевернулся. У него разрушились крыло, пропеллер и двигатель. Кабина пилота практически не пострадала.

В самолете находились два человека. Они смогли самостоятельно выбраться из обломков. Сейчас пилот и пассажир госпитализированы. Летчик получил ссадины. Ранее медики подозревали у мужчины перелом ребер и внутреннее кровотечение. У пассажира подозревали перелом челюсти, но он отделался порезами.

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Видео: YouTube / Balanço Geral Florianópolis