Французские журналисты раскрыли имена пяти подозреваемых.

Le Monde сообщила о "базе шпионов ГРУ" в Альпах. Издание считает, что с 2014 по 2018 года во Франции находилось не меньше 15 агентов из России. Журналисты ссылаются на собственные источники.

По данным издания, сотрудники ГРУ использовали регион Альп как "тыловую" или опорную базу. На данный момент у партнеров из США, Франции, Великобритании есть список из предполагаемых шпионов. Иностранцы считают, что все подозреваемые специализируются на убийствах. Ранее про пятерых из них ничего не было известно. Однако сейчас оглашены имена. В шпионаже подозреваются Александр Кулагин, Евгений Ларин, Тумур Нуризов, Наман Юсупов и Геннадий Шветс. Личные данные остальной десятки были опубликованы СМИ ранее.

Напомним, что расследование началось после покушения в Солсбери на Сергея Скрипаля и его дочь. В преступлении в марте 2018 года власти Великобритании видят "русский след". В Кремле неоднократно отвергали причастность к произошедшему.

Ранее Piter.tv писал об истории с "Новичком": "Это выглядит, как попытка влить молодое вино в старые меха".