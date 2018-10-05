Эксперты об истории с "Новичком": "История выглядит, как попытка влить молодое вино в старые меха"

Российские спецслужбы обвинили в отравлении болгарского бизнесмена.

Не менее семи сотрудников Главного управления Генштаба России могли участвовать в отравлении болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева, его сына и директора фирмы бизнесмена в 2015 году. Об этом стало известно из расследования Bellingcat и Der Spiegel.

Расследователям даже удалось узнать имена возможных участников отравления в Болгарии, они отталкивались от номеров паспортов, которые посещали Болгарию. Паспорта для сотрудников спецслужб выпускаются сериями, и номера в них идут один за одним. Гебрев после отравления провел в коме месяц. По данным медиков, он отравился веществом "Новичок".

Эксперты с телеграм-канала "Мейстер" считают, что западные партнеры в лучших традициях Голливуда выпустили приквел, так как история с "Новичком" уже забылась.

Эта история выглядит, как попытка влить молодое вино в старые меха, и поддержать негативный образ России на Западе. Вряд ли это повлечет какие-то практические последствия – отравление в Солсбери уже использовали как повод для санкций. – считают эксперты

Лондон не имеет доказательств причастности России к отравлению Скрипалей.

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