Лондон не имеет доказательств причастности России к отравлению Скрипалей

Однако полиция готова предъявить обвинения россиянам Петрову и Боширову.

Британская полиция не имеет доказательств причастности руководства РФ к отравлению Скрипалей. Об этом 7 августа сообщает The Guardian со ссылкой на слова замглавы Скотленд-Ярда Нила Басу.

Нил Басу заявил, что было множество гипотез по факту происшествия. Однако в отношении правительства России у полиции нет никаких доказательств. При этом представитель правоохранительных органов заявил, что британская полиция готова предъявить обвинения Александру Петрову и Руслану Боширову. Следствие в настоящее время считает двух россиян вероятными исполнителями.

В Скотленд-Ярде полагают, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта 2018 года отравили боевым нервнопаралитическим веществом "Новичок". Отравляющее вещество было нанесено на дверную ручку их дома. Власти Лондона выступили с утверждением, что Российская сторона имеет причастность к случившемуся. Уголовное дело по факту отравления продолжается до сих пор.

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