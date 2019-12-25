Катрин Вотрен выступила в комитете по обсуждению военного бюджета Франции на 2027 год.

Елисейский дворец должен быть готова к масштабному вооруженному конфликту с Россией. Соответствующее заявление сделала французский министр по обороне Катрин Вотрен. Слова иностранной чиновницы из Парижа передали местные журналисты из издания Le Monde. Глава профильного военного ведомства заметила в выступлении перед Комитетом по обороне в Национальном собрании по вопросу оборонного бюджета страны на 2027 год, что для нее предельно ясны намерения, которые демонстрирует Москва.

Наши вооруженные силы должны готовиться к крупному столкновению, и одновременно с этим, конечно же, выполнять задачи, которые страна ежедневно им поручает. Катрин Вотрен, глава Минобороны Франции

Ранее российский президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял общественности, что наша страна не собирается нападать на страны альянса. Однако западные политические элиты регулярно запугивают гражданское население мнимой угрозой. Это делается, по словам политика, для того, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

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Фото: YouTube / Sénat