СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

"Радио Свободы" и Bellingcat провели расследование и нашли снимки Чепиги вместе с семьей на свадьбе дочери Аверьянова.

"Радио Свободы" нашло фотографию Анатолия Чепиги на свадьбе дочери генерала ГРУ. Журналисты заявили, что нашли снимки в открытых источниках вместе с группой расследователей из Bellingcat. Издание считает, что Чепига прибыл на церемонию вместе с семьей, так как его ребенок участвовал в церемонии. Это факт не позволяет "РС" считать, что Чепига оказался на мероприятии случайно. Там же замечены его жена и второй ребенок.

"Радио свободы" получило фотографию рассадки гостей. Там указано, что среди приглашенных действительно был человек по фамилии с Чепига. Однако его звали не Анатолий, а Алексей. Имена остальных членов семьи сходятся.

Свадьба дочери генерала Аверьянова состоялась за полгода до отравления Скрипалей. Выбранная локация располагается в 15 минутах езды от российской базы "Сенеж", где находятся силовики, занимающиеся спецоперациями.

По данным NYT, генерал Аверьянов руководит секретным подразделением ГРУ, в части 29155. Как и у Чепиги у военного есть звание героя России.

Напомним, что власти Великобритании подозревают, что Анатолий Чепига взял фамилию Боширов и отправился в Солсбери. Там он якобы отравил семью Скрипалей. На данный момент против россиянина действуют санкции от США и Евросоюза.

Ранее Piter.tv писал материал о том, Чепига ли Боширов? Выяснились новые подробности о деле Скрипалей.

Фото: Фото: Bellingcat, www.dvocu.ru, "Радио свобода"

Видео: YouTube/AMGA News