Нарышкин объяснил связь Bellingcat со СМИ-иноагентами

Он подчеркнул, что в распоряжении СВР есть информация, кто управляет этой группой.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что сетевое издание Bellingcat является проектом якобы журналистских расследований, в котором участвуют бывшие сотрудники западных спецслужб. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По его мнению, данное СМИ создано специально для оказания давления на власти страны, а также физических и юридических лиц. Нарышкин подчеркнул, что в распоряжении разведслужбы есть информация, кто управляет Bellingcat.

При этом используют, конечно, нечестные методы. И информация, которая используется в таких случаях, она фальшивая, непроверенная, она имеет свои цели. Они готовы выполнить любую задачу, поскольку делают это за деньги, небескорыстно. Сергей Нарышкин, директор СВР

Он заявил, что доверять публикуемой данным СМИ информации не следует. По словам Нарышкина, Bellingcat, "Проект"* и Insider* (*средства массовой информации, признаны на территории России иностранными агентами) связаны в одну сеть.

Ранее Нарышкин заявил, что позитивные отношения между РФ и США возможны, однако для этого потребуется предпринять большие усилия.

Видео: Youtube/Соловьёв LIVE