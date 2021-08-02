Нарышкин счел возможным установить добрые отношения с США

По его словам, путь к нормализации отношений будет долгим.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что позитивные отношения между РФ и США возможны, однако для этого потребуется предпринять большие усилия. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Взаимодействие разведслужб по конкретному направлению [борьба с терроризмом] еще и еще раз подтверждает такую объективную необходимость добрых отношений между Россией и так называемым Западом <…> Я не считаю, что они невозможны, но путь к установлению добрых отношений очень долгий, он потребует больших усилий и большой воли с той и с другой стороны. Сергей Нарышкин, директор СВР

По его словам, женевский саммит лидеров США и России 16 июня являлся одним из шагов для нормализации отношений между государствами. Нарышкин отметил, разведывательные службы двух стран иногда успешно взаимодействуют, что показывает "объективную необходимость добрых отношений". Кроме того, СВР тесно взаимодействует с европейскими коллегами.

Ранее Нарышкин заявил, что на думские и президентские выборы 2021 года и 2024 года соответственно "оппоненты" России готовят провокации. Он не уточнил, какие конкретно следует ожидать провокации и какими силами они готовятся, но СВР уже известно, по каким направлениям будет нанесен удар

Видео: Youtube/Соловьёв LIVE