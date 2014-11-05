Нарышкин предупредил о готовящихся провокациях на выборах в России

По его словам, уже известно, по каким направлениям будет нанесен удар.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что на думские и президентские выборы 2021 года и 2024 года соответственно "оппоненты" России готовят провокации. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала "Россия 24".

Однако он не уточнил, какие конкретно следует ожидать провокации и какими силами они готовятся.

Наши оппоненты готовятся вовсю <…> Это будет и 2021-й, и 2024-й. Конечно. Сергей Нарышкин, директор СВР

По его словам, России уже известно, по каким направлениям будет нанесен удар.

Напомним, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что он не исключает попыток Запада "расшатать" ситуацию на территории РФ перед грядущими выборами в Госдуму. По его словам, данная кампания может быть организована как до выборов, так и после их проведения. Лавров не исключает того, что будут спровоцированы насильственные протесты.

Ранее мы сообщали, что Центральный избирательный комитет обещает "сюрпризы" для провокаторов на выборах в Государственную Думу.

Видео: Youtube / Россия 24