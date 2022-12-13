Глава МИД РФ рассказал о стремлении расширения сотрудничества между Тбилиси и Москвой.

Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров выразил надежду на возобновление прямого авиасообщения с Грузией. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на итоговой пресс-конференции с журналистами в Москве.

Я рад, что у нас контакты между людьми активно развиваются. В прошлом году, мне сказали, ВВП Грузии вырос на 10% в значительной степени благодаря туризму и торговым отношениям с РФ. Надеюсь, что мы скоро сможем возобновить прямое авиасообщение. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, а взаимный диалог поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров специального представителя премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураба Абашидзе с председателем комитета по иностранным делам при Совете Федерации РФ Григорием Карасиным. Такие контакты обусловлены решением Тбилиси после того, как Москва 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

Лавров заявил о выстраивании РФ новых поставок, защищенных от западных колонизаторов.

Фото и видео: МИД России

