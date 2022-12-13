Лавров заявил о выстраивании РФ новых поставок, защищенных от западных колонизаторов

Глава МИД РФ рассказал о контактах с дружественными странами.

Россия выстраивает новые цепочки поставок, защищенные от западных колонизаторов, а также переходит на финансовые расчеты в национальных валютах. Соответствующее заявление в ходе итоговой пресс-конференции с журналистами сделал министр по иностранным делам РФ Сергей Лавров. Дипломат пояснил, что с дружественными странами Москва работает над многими проектами.

Переходим все больше и больше к расчетам в национальных валютах. В Египте, конечно же, атомная электростанция, создается промышленная зона с российским участием, много проектов и в Алжире, с Марокко есть перспективные планы. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Эксперт пояснил, что с арабскими странами у России действуют межправительственные комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, проводится "Российско-арабский диалог". Из-за пандемии коронавирусной инфекции несколько лет партнеры не встречались очно, однако сейчас обсуждаются возможности такого заседания на уровне министров.

Лавров: Запад применит используемые против РФ средства в отношении любой неугодной страны.

Фото и видео: МИД России