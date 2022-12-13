Лавров: Запад применит используемые против РФ средства в отношении любой неугодной страны

Глава МИД РФ рассказал о том, почему Москва доверяла недружественным странам ранее.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о том, что Запад применит используемые против РФ средства в отношении любой неугодной страны. Такое мнение министр по иностранным делам высказал журналистам в ходе выступления на итоговой пресс-конференции в Москве. Он добавил, что прежних отношений, "как раньше", между РФ и Западом уже не будет, так как дипломаты не позволят больше этим недружественным государствам врать при подписании международных соглашений.

Нам сейчас на каждом углу...Столтенберг сказал - уже не будет отношений России с НАТО и с Западом таких, какими они были. Это мы давно уже сказали, что, ребята, не будет никогда ситуации, когда вы нам лжете, подписываете документы, отказываетесь их выполнять. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат пояснил, почему Россия раньше доверяла словам представителей Запада. Сергей Лавров напомнил, что ранее в стране местные купцы договаривались только устно и не подписывали никаких бумаг, ударяя по рукам друг другу. Тот, кто не выполнял договоренности, того переставали уважать. В МИД РФ добавили, что теперь власти страны отучились от такого вида контактов с Западом.

Лавров назвал слово "война" самым трагичным в 2022 году.

Фото и видео: МИД России