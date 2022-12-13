Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал слово "война" самым трагичным в 2022 году. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе итоговой пресс-конференции с журналистами в Москве. Министр по иностранным делам отметил, что стране пришлось отвечать на гибридную войну, которую ведут против РФ страны коллективного Запада.

Я не побоюсь этого сказать, потому что происходящее является нашим ответом, который, как сказал президент, может быть, нужно было чуть-чуть раньше сделать, но это именно ответ, и он не опоздал, это важно, на ту гибридную войну, которую против нас развязали.

Сергей Лавров, глава МИД РФ