Лавров раскрыл детали встречи Нарышкина с главой ЦРУ

Глава МИД РФ отметил, что на встрече американец не рассказал никакой новой информации коллеге.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров раскрыл детали встречи главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина с главой ЦРУ (Центрального разведывательного управления США) Уильямом Бернсом. Информацией министр иностранных дел поделился в ходе итоговой пресс-конференции с журналистами в Москве. Дипломат напомнил, что контакты состоялись по предложению лидера Белого дома Джо Байдена, который связался с Владимиром Путиным. В МИД РФ добавили, что западники не сказали ничего нового, что ранее не прозвучало бы в публичном пространстве.

Попросил Байден Путина, чтобы Нарышкин встретился с Бернсом, встреча состоялась. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: выход Москвы из конвенции по коррупции не означает, что РФ перестала бороться с коррупционными преступлениями.

Фото и видео: МИД России