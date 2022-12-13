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Лавров: выход Москвы из конвенции по коррупции не означает, что РФ перестала бороться с коррупционными преступлениями

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Глава МИД РФ рассказал о том, почему страна вышла из Совета Европы.

Выход Москвы из конвенции Совета Европы (СЕ) по противодействию коррупции не означает, что российские власти перестали бороться с коррупцией. Соответствующее заявление в ходе итоговой пресс-конференции в Москве сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник напомнил о том, что на базе ЕС существуют несколько документов (конвенций), которые не требуют членства в организации для участия в них.

Запад и здесь решил отменить Россию и строить дискриминационные препятствия для наших представителей. Выдвигают неприемлемые условия нашим представителям. Мы с этим мириться не будем. Недавно по этой причине вышли из конвенции по противодействию коррупции.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Руководитель внешнеполитического ведомства России пояснил, что страна просто не хочет в соответствующем органе "сидеть на приставном стуле и выслушивать западные нотации".

Лавров назвал "формулу мира" Зеленского несуразной.

Фото и видео: МИД России

Теги: коррупция, мид, сергей лавров, совет европы
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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