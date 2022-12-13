Лавров назвал "формулу мира" Зеленского несуразной

Глава МИД РФ рассказал о смешении украинским лидеров всех тем.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал "формулу мира" украинского президента Владимира Зеленского несуразной. Соответствующее заявление министр по иностранным делам РФ сделал в ходе итоговой пресс-конференции с журналистами. Чиновник пояснил, что в предложениях украинского лидера смешиваются различные темы: от сферы энергетики до продовольственной безопасности, а также от вывода российских Вооруженных сил РФ до организации военного трибунала против Москвы.

Зеленский выдвигает какие-то совершенно несуразные инициативы, план из десяти пунктов, где навалено все, что можно: продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, биологическая, вывод российских войск отовсюду, покаяние РФ, трибунал, осуждение и так далее. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что ранее Кремль неоднократно указывал на то, что страна готова к мирным переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на общение с российскими властями.

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Фото и видео: МИД России