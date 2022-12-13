Лавров: заявления Урсулы фон дер Ляйен по санкциям против России сбрасывают маски

Глава МИД РФ рассказал о том, как Запад своими ограничениями против Москвы показал миру с вое настоящее лицо.

Запад заявлениями по новым санкциям против России сбросил маски, уже никаких приличий никто не соблюдает. Соответствующее заявление в ходе итоговой пресс-конференции с журналистами в Москве сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Дипломат подчеркнул, что все европейские и натовские ограничения и запреты направлены на то, чтобы провести "революцию против нынешнего руководства РФ". Таким образом чиновник прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая на Всемирном экономическом форуме в Давосе отметила, что ЕС готов вводить новые санкции против России, разрушая экономику страны.

Долгие-долгие годы, когда в СБ ООН обсуждались санкции... каждый раз западники, которые инициировали те или иные санкционные меры, клятвенно заверяли, что речь не идёт о санкциях, которые будут наказывать народы, населения, это санкции против режимов. Где сейчас эти увещевания? Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров добавил, что "остервенелые попытки" американских властей обеспечивать доминирование Вашингтона и остального Запада в настоящее время лишь отражают понимание Москвы в том что "исторически они действуют против объективного хода событий, и по сути дела пытаются остановить формирование многополярного мира".

Лавров: Макрон хотел бы позвать на конференцию государств Европы лишь отдельные регионы РФ.



Фото и видео: МИД России

