Лавров: Макрон хотел бы позвать на конференцию государств Европы лишь отдельные регионы РФ

Глава МИД рассказал об инициативе ЕС по сотрудничеству с отдельными территориями РФ.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о том, что французский лидер Эмманюэль Макрон хотел бы позвать на международную конференцию государств Европы лишь отдельные регионы России. Соответствующее заявление министр по иностранным делам сделал в ходе итоговой пресс-конференции с журналистами в Москве. Дипломат отметил, что речь идет о том, что Евросоюз стремиться общаться с теми субъектами РФ, которые якобы стремятся сохранить контакты с Брюсселем и сотрудничать с регионом.

Макрон выдвинул новую идею созвать конференцию европейских государств. Не в самой презентации Макрона, но в тех комментариях, которые за ней последовали, оговорено, что на это мероприятие можно пригласить и отдельные регионы РФ. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: решения за Украину принимает Запад.

Фото и видео: МИД России