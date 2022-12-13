Лавров: решения за Украину принимает Запад

Глава МИД РФ рассказал о несамостоятельности Киева в принятии важных решений.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что решения за украинские власти и президента Владимира Зеленского в настоящее время принимает Запад. Соответствующей информацией с журналистами чиновник поделился в ходе итоговой пресс-конференции в Москве. Дипломат напомнил о том, что в конце марта 2022 года Россия и Киев могли подписать мирное соглашение, но этого не произошло из-да диктата со стороны Вашингтона. В МИД РФ пояснили, что власти США не позволяют украинцам принимать самостоятельные решение и принимают постановления за них.

Мы слышим заклинания от Запада, что "ни слова об Украине без Украины". На самом деле Запад решает за Украину. Они же запретили Зеленскому договорится с Россией в конце марта. Решает Запад, и решил он без Украины за Украину. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: Евросоюз полностью подчинился диктату США.

Фото и видео: МИД России