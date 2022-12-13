Лавров: Евросоюз полностью подчинился диктату США

Глава МИД РФ рассказал о диктате США над Евросоюзом.

Евросоюз полностью подчинился диктату США. Соответствующее заявление в ходе итоговой пресс-конференции с журналистами в Москве сделал министр по иностранным делам Сергей Лавров. Российский чиновник уточнил, что апофеозом подчинения стран ЕС Вашингтону стало подписание сторонами договора, третьей совместной декларации ЕС-НАТО о взаимном сотрудничестве. В МИД РФ полагает, что внешняя политика США направлена на диктат другим государствам в любой точке планеты.

... в которой прямо сказано, что у НАТО и ЕС задачи — использовать все политические, экономические и военные средства в интересах золотого миллиарда. Прямо так и сказано: "В интересах нашего одного миллиарда граждан стран НАТО и ЕС Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что Россия считает, что данная западная декларация закрепила положение о "вторичности" по отношению к Североатлантическому военному альянсу оборонной политики Евросоюза, что фактически обнуляет претензии Брюсселя на собственную автономию в этой сфере.

Лавров: Речи о переговорах с Зеленским быть не может.

Фото и видео: МИД России