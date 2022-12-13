Лавров: Речи о переговорах с Зеленским быть не может

В МИД РФ напомнили о запрете, установленном Киевом.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о том, что речи о переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским быть не может. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе итоговой пресс-конференции с журналистами в Москве. Министр по иностранным делам уточнил, что ранее киевский режим выпустил закон о том, что запрещается обсуждать какие-либо вопросы с российским руководством.

О переговорах речи быть не может с Зеленским хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров уличил западные страны в лукавстве по теме конфликта на Украине.

Фото и видео: МИД России