Глава МИД РФ рассказал о том, что Запад бросил все силы на противостояние России.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров уличил западные страны в лукавстве по теме конфликта на Украине. Соответствующее заявление министр по иностранным делам РФ сделал в ходе итоговой пресс-конференции с журналистами. Дипломат пояснил, что страны коллективного Запада говорят о том, что не воюют в регионе против Москвы, в только помогают киевскому режиму. Он добавил, что страны отрицают очевидное и "с пеной у рта доказывают".

Когда наши западные партнеры... что они только помогают Украине справиться с "агрессией", восстановить свою территориальную целостность, они лукавят. Объемы поддержки однозначно свидетельствуют, что Запад поставил на эту войну против России очень многое. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД РФ вспомнили последнюю статью бывшего американского государственного секретаря Генри Киссинджера, опубликованную несколько недель назад в западной прессе, в которой иностранный дипломат четко обозначил, что происходящее на Украине представляет из себя противостояние ядерных держав за контроль над территорией.

МИД назвал заявления об атаке хакерами ядерных лабораторий США надуманными.

Фото и видео: МИД России