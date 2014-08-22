Лавров: РФ предложила провести встречу военных экспертов стран Арктического совета

В последний раз такая встреча произошла семь лет назад.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия выступит с предложением возобновить регулярные встречи начальников Генеральных штабов ВС государств, которые входят в Арктический совет. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.

По словам Лаврова, такие встречи показали свою эффективность более семи лет назад, но они были заморожены "западными коллегами". Глава МИД РФ подчеркнул, именно из-за этой остановки механизма прекратился диалог между членами совета.

Мы возобновили предложение о том, чтобы этот механизм был воссоздан, в качестве первого этапа можно начать не с уровня начальников генеральных штабов, а провести встречу на уровне военных экспертов восьми стран Арктического совета. Сергей Лавров, глава МИД России

Министр иностранных дел РФ отметил, эта тема будет поднята на министерском заседании Арктического совета, которое состоится в Рейкьявике на этой неделе.

Ранее в МИД РФ прокомментировали расследование Прагой взрывов во Врбетице.

Видео: МИД России

