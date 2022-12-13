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Лавров считает, что никто не сможет принизить гуманитарное влияние России в мире

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Глава МИД РФ рассказал о поддержке нуждающихся стран.

Лавров считает, что никто не сможет принизить гуманитарное влияние России в мире. Соответствующее заявление в ходе выступления на правительственном часе в нижней палате парламента заявил министр по иностранным делам РФ. По мнению дипломата, невозможно подорвать на геополитической арене  поддержку, которую Москва оказывает нуждающимся странам планеты.

Наше гуманитарное влияние [в мире], не думаю, что кто-то сможет его поломать, принизить. Его нужно, конечно же, продолжать.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров анонсировал заседание Совбеза ООН по взрывам на "Северных потоках".

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ

Теги: гуманитарная помощь, мид, наука, правительственный час, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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