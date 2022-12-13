Лавров считает, что никто не сможет принизить гуманитарное влияние России в мире. Соответствующее заявление в ходе выступления на правительственном часе в нижней палате парламента заявил министр по иностранным делам РФ. По мнению дипломата, невозможно подорвать на геополитической арене поддержку, которую Москва оказывает нуждающимся странам планеты.
Наше гуманитарное влияние [в мире], не думаю, что кто-то сможет его поломать, принизить. Его нужно, конечно же, продолжать.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Лавров анонсировал заседание Совбеза ООН по взрывам на "Северных потоках".
Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ
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