Глава МИД РФ рассказал о поддержке нуждающихся стран.

Лавров считает, что никто не сможет принизить гуманитарное влияние России в мире. Соответствующее заявление в ходе выступления на правительственном часе в нижней палате парламента заявил министр по иностранным делам РФ. По мнению дипломата, невозможно подорвать на геополитической арене поддержку, которую Москва оказывает нуждающимся странам планеты.

Наше гуманитарное влияние [в мире], не думаю, что кто-то сможет его поломать, принизить. Его нужно, конечно же, продолжать. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров анонсировал заседание Совбеза ООН по взрывам на "Северных потоках".

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ