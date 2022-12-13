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Лавров анонсировал заседание Совбеза ООН по взрывам на "Северных потоках"

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Глава МИД РФ рассказал о несогласии с позицией генсека ООН по ситуации.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров анонсировал перед членами Государственной Думы заседание Совета Безопасности ООН по произошедшим взрывам на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море. Соответствующей информацией с политиками в рамках правительственного часа в нижней палате парламента поделился министр по иностранным делам РФ. Специалист пояснил, что устами своего официального представителя генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш уже говорил общественности о том, что у Организации Объединенных Наций нет полномочий и мандата на проведение такого расследования. Однако Россия не согласна с этой позицией "при всем уважении".

Мы обратились в ООН, поставили там этот вопрос. Готовим специальное заседание Совета Безопасности. Будем требовать найти какую-то форму расследования.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: Россия кардинально пересматривает международные обязательства.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ

Теги: госдума, правительственный час, сб оон, северный поток, северный поток-2, сергей лавров, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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