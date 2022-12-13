Лавров анонсировал заседание Совбеза ООН по взрывам на "Северных потоках"

Глава МИД РФ рассказал о несогласии с позицией генсека ООН по ситуации.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров анонсировал перед членами Государственной Думы заседание Совета Безопасности ООН по произошедшим взрывам на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море. Соответствующей информацией с политиками в рамках правительственного часа в нижней палате парламента поделился министр по иностранным делам РФ. Специалист пояснил, что устами своего официального представителя генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш уже говорил общественности о том, что у Организации Объединенных Наций нет полномочий и мандата на проведение такого расследования. Однако Россия не согласна с этой позицией "при всем уважении".

Мы обратились в ООН, поставили там этот вопрос. Готовим специальное заседание Совета Безопасности. Будем требовать найти какую-то форму расследования. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: Россия кардинально пересматривает международные обязательства.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ