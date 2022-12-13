Лавров: Россия кардинально пересматривает международные обязательства

Глава МИД РФ рассказал об и инвентаризации имеющихся соглашений.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров объяснил, что сейчас государство кардинально пересматривает взятые на себя международные обязательства. Об этом в ходе выступления на правительственном часе в нижней палате парламента упомянул министр по иностранным делам. Он уточнил, что страна задерживает внесение взносов в те структуры, в которых происходит ущемление национальных интересов РФ.

Это произошло, скажем, и в организации по запрещению химического оружия, где введён нелегитимный противоречащий конвенции механизм в целом для других структур. Работа эта в разгаре, потому что у нас там несколько сотен таких договоров и конвенций Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат уточнил перед депутатами Государственной Думы, что существует целый ряд международных договоров, которые относятся к такой же категории. Документы изучают представители правительства на соответствие закону о международных соглашениях. Делегаты из МИД РФ выступают в текущем процессе координаторами, ведется инвентаризация. Из утративших свою актуальность соглашений Россия намерена выйти.

Лавров прокомментировал обвинения Молдавии в адрес России.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ