Лавров прокомментировал обвинения Молдавии в адрес России

Глава МИД РФ видит попытки Запада и Киева "разогреть конфликт" в регионе.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал обвинения руководства Молдавии в адрес России по якобы дестабилизации обстановке в республике со стороны Москвы. В ходе выступления на правительственном часе в нижней палате парламента министр по иностранным делам объяснил депутатам, что в мире нарастает риторика о том, что РФ планирует осуществить государственный переворот в Молдавии, однако эти сведения вызывают возмущение самих местных жителей. Население обвиняет чиновников в провале социально-экономической политике, которую ведет Кишенев. Обвинения же в адрес РФ в "помощь Молдавии" предпринимают чиновники киевского режима, которые стремятся разогреть конфликт в регионе.

... Киев пытается максимально разогреть, передав некоторые конфиденциальные сведения о планируемых нами провокациях, госпереворотах, конечно, правительство Санду, в котором наряду с ней практически все являются еще и румынскими гражданами, хотят отвести от себя обвинения. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров добавил, что присутствует и "маниакальное стремление Киева и тех, кто им кукловодит" подорвать российские позиции в механизме "5+2". Эта структура занимается приднестровским урегулированием. Дополнительно Запад хочет ослабить связи Москвы с Гагаузией, обвинить РФ во всех бедах Молдавии и потребовать вывода миротворцев с территории, на которой они охраняют большие склады боеприпасов в Колбасне.

Лавров: Запад достиг точки невозврата в превращении Украины в антироссийский плацдарм.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ

