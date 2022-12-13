Лавров: Запад достиг точки невозврата в превращении Украины в антироссийский плацдарм

Глава МИД РФ рассказал о санкционировании Западом госпереворота на Украине.

Политика официального Вашингтона и его европейских союзников по превращению Украины в антироссийский плацдарм достигла точки невозврата. Такое мнение в ходе выступления на правительственном часе в нижней палате парламента заявил глава министерства по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник пояснил, что недружественные страны долгое время предпринимали попытки сдерживать российское развитие, проводить экспансию НАТО в направлении государственной границы.

превращение братской Украины в анти-Россию, в русофобский военный плацдарм". "В последние годы такая линия Вашингтона и европейских сателлитов достигла точки невозврата. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По словам Сергея Лаврова, Москва уже давно не питает иллюзий насчет "истинных намерений западников". Дипломат напомнил о невыполнении обещаний, которые Запад дал советским руководителям о нерасширении Североатлантического военного альянса. Позже власти в Германии, Франции и Польши отказались от подписанных документов в международном соглашении между экс-президентом Украины Виктором Януковичем и местной оппозицией. Сергей Лавров считает, что фактически Запад санкционировал в стране государственный переворот и поддержал новый неонацистский режим, действующий на Украине с 2014 года.

Лавров назвал обвинения со стороны Парижа из-за Африки клиническим случаем.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ