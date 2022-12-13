Лавров назвал обвинения со стороны Парижа из-за Африки клиническим случаем

Глава МИД РФ напомнил о кровавых преступлениях Франции в Африке.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал в рамках правительственного часа в нижней палате парламента страны официальные обвинения Парижа в адрес Москвы по вопросу Африки. дипломат напомнил депутатам о том, что речь идет о "клиническом случае", когда французские власти пытаются переложить собственные проблемы "с больной головы на здоровую". Речь идет о том, что Франция считает, что Россия ведет в регионе неоколониальную политику. Дипломат напомнил, что именно париж совместно с другими европейскими державами ответственен в Африке за многочисленные кровавые преступления на континенте, а в современных условиях рассматривает регион в качестве своего заднего двора.

Выдвигает обвинения в адрес Москвы, которая сыграла ведущую решающую роль в освобождении континента от колониального гнета, в содействии становления их государственности, создания основ экономики и обороноспособности. Случай клинический. Комментарии излишни. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: Запад лжет России о произошедшем на "Северных потоках".

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ