Лавров: Запад лжет России о произошедшем на "Северных потоках"

Глава МИД РФ напомнил о лжи Запада по Минским соглашениям.

Запад лжет России про произошедшие теракты на российских газопроводах "Северный поток" в акватории Балтийского моря. Соответствующее заявление в ходе выступления на правительственном часе в нижней палате парламента сделал глава министерства по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник напомнил депутатам о безальтернативности Минских соглашений и отсутствие их выполнения странами-гарантами и киевским режимом. Спикер рассказал о недавних заявлениях бывшего немецкого канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Олланда о том, что договор в Минске служил лишь предлогом по тому, чтобы выиграть время на вооружение ВСУ и наращиванию боевого потенциала Киева.

Говоря по-простому, все нам лгали: как лгут и сейчас, скрывая правду о терактах на "Северных потоках". Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат напомнил о том, что в подобном ключе высказывался и бывший украинский президент Петр Порошенко, а за ним и его действующий коллега - Владимир Зеленский. По мнению руководителя внешнеполитического ведомства РФ, данные публичные высказывания политиков из Киева означают "явку с повинной" за срыв минских договоренностей, которые западными лидерами провозглашались основой урегулирования конфликта на Донбассе.

Лавров назвал цель гибридной войны Запада против России.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ