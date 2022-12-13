Лавров назвал цель гибридной войны Запада против России

Глава МИД РФ рассказал о стремлении сделать из РФ страну-изгой на мировой площадке.

Целью гибридной войны стран коллективного Запада против Москвы является стремление недружественных стран превратить Россию в страну-изгоя на геополитической арене. Соответствующее заявление в ходе выступления на правительственном часе в нижней палате парламента перед местными законодателями сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник пояснил, что американское руководство вместе с их международными сателлитами осуществляют против Москвы войну, которая готовилась на протяжении многих лет.

... Используя в качестве тарана украинских национал-радикалов. Цель этой войны не скрывается: это не только нанести поражение нашей стране на поле боя, разрушив российскую экономику, но и окружить нас санитарным кордоном, превратить в некое подобие страны-изгоя. Сергей Лавров, глава МИД РФ

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Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ