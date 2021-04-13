Глава МИД РФ ответил Аннегрет Крамп-Карренбауэр по запросу о перемещении российский войск.

Глава российского внешнеполитического министерства Сергей Лавров прокомментировал просьбу Германии по данным о российских войсках. Во время пресс-конференции, собранной в Тегеране после переговоров с иранским коллегой Джарифом Зафаром, чиновник объяснил журналистам, что Москва в свою очередь хотела бы получить от Берлина сведения по Алексею Навальному. Ранее министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что РФ должна объяснить Западу передислокацию собственных сил около украинской границы.

Мы хотели бы, чтобы уважали право РФ проводить те или иные мероприятия на своей территории. А что касается германской стороны, у нее оказался при известных обстоятельствах господин Навальный, о состоянии здоровья которого нам германская сторона до сих пор ничего не рассказывает. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По мнению Лаврова, в отношении России со стороны ФРГ звучат бездоказательные обвинения в том, что оппозиционер Навальный был отравлен. При этом спикер заметил, что ни одного факта, доказывающего эту теорию, Москве предоставлен не был. Глава МИД заметил, что если Крамп-Карренбауэр так одержима необходимостью получать информацию по какому-либо поводу, то ей следует отвечать взаимностью по предоставлению той информации которую запрашивает РФ у Берлина.

В Иране выразили благодарность России за помощь с вакциной от COVID-19.

Фото и видео: МИД России