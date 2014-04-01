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Лавров прокомментировал недопуск Белоруссии на Евровидение
Сегодня, 16:11
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Лавров прокомментировал недопуск Белоруссии на Евровидение

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Трек группы "Галасы 3Места" не допустили к участию в международном песенном конкурсе.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал недопуск Белоруссии на Евровидение. Ранее музыкантам отказали в участии в конкурсе в 2021 году из-за того, что Минск представил на песенное соревнование политизированную композицию. Ситуацию министр из РФ прокомментировал в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Говоря о революциях, включая культурную, очень показателен конкурс "Евровидение". То, что они сейчас вытворяют с белорусами, – это отвратительно. Ээто цензура чистейшей воды: эта песня, поскольку мы, непонятно какие, какие-то анонимные люди в этой песне усматриваем какие-то намёки, мы вас не пускаем, давайте другую.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что организаторы "Евровидения" предложили Белоруссии заменить песню "Я научу тебя" группы "Галасы 3Места". Трек был удален администрацией YouTube-канала, представляющего музыкальный конкурс. После этого Минск выбрал другую композицию, которую собирался представить в Европейском вещательном союзе. Однако уже вечером республика объявила об отказе от участия в конкурсе.

Лавров назвал слова Байдена о Путине возмутительными.

Видео: МИД России

Теги: белоруссия, галасы 3места, евровидение, мид, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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