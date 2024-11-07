Лавров прокомментировал контакты с командой Трампа

Глава МИД РФ оценил проведенные в США выборы президента.

Москва никогда не отказывалась от контактов с американской администрацией, так как разговаривать друг с другом лучше, чем изолироваться. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по результатам рабочего визита в Казахстан. Таким образом чиновник отреагировал перед СМИ на вопрос о перспективах контактов с представителями будущей администрации в Вашингтоне при президенте Дональде Трампе.

Но если последует инициатива о том, чтобы по-честному, без каких-либо односторонних требований сесть и поговорить, где мы находимся и как нам дальше двигаться - за нами дело не станет. Сергей Лавров, глава МИД России

Дипломат добавил журналистам, что не Россия прерывала отношения с США, однако если Вашингтон захочет по-честному поговорить с Москвой, то Кремль к этом у готов. Сергей лавров призывал дождаться предложений со стороны Белого дома. Он повторил тезис о том, что не Россия прерывала контакты, поэтому и не ей пытаться их восстанавливать и возобновлять.

Лавров: администрация Трампа будет заинтересована назначить нового посла в Москве.

Фото и видео: МИД России