Лавров: администрация Трампа будет заинтересована назначить нового посла в Москве

Глава МИД РФ полагает, что место Линн Трейси займет кто-то другой.

Американская администрация при члене Республиканской партии Дональде Трампе будет заинтересована назначить нового посла в Москве. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по результатам рабочего визита в Казахстан. Чиновник подчеркнул, что в настоящее время кандидатура нового посла РФ в Вашингтоне сейчас проходит через стадии оформления, а необходимые процедуры в скором времени будут завершены. Спикер добавил, что в текущий момент американское посольство в Москве возглавляет Линн Трейси.

Новый посол России в США - его кандидатура проходит обычные стадии оформления. Процедуры скоро будут завершены. Мы вам об этом сообщим. Я исхожу из того, что американская администрация республиканская будет заинтересована назначить нового посла. Сергей Лавров, глава МИД России

Напомним, что голосование на выборах в США завершилось утром 6 ноября по московскому времени. Официально власти еще не подвели результаты выборов главы государства. Согласно информации от местного телеканала Fox News, республиканец Дональд Трамп набрал 295 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам же политик объявил себя 47-м президентом США.

Лавров рассказал о подготовке визита Путина в Казахстан.

Фото и видео: МИД России