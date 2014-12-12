Лавров рассказал о подготовке визита Путина в Казахстан

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о подготовке визита президента России Владимира Путина в Казахстан. Об этом он заявил на встрече со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу.
Визит российского лидера в Казахстан запланирован на 27 ноября. По словам Лаврова, к визиту Путина готовят десятки документов.
Их подготовку обязательно ускорим с тем, чтобы максимально насытить предстоящий саммит.
Сергей Лавров, глава МИД России
Ранее Лавров заявил, что руководство Украины нельзя назвать разумными людьми.
Видео: МИД России
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