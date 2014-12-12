Лавров рассказал о подготовке визита Путина в Казахстан

Визит российского лидера запланирован на 27 ноября.

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о подготовке визита президента России Владимира Путина в Казахстан. Об этом он заявил на встрече со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу.

Визит российского лидера в Казахстан запланирован на 27 ноября. По словам Лаврова, к визиту Путина готовят десятки документов.

Их подготовку обязательно ускорим с тем, чтобы максимально насытить предстоящий саммит. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что руководство Украины нельзя назвать разумными людьми.

Видео: МИД России