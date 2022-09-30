Лавров заявил, что руководство Украины нельзя назвать разумными людьми

Глава МИД РФ напомнил о том, как Киев отказывался от данных Москве обещаний.

Украинское руководство нельзя назвать разумными людьми. Соответствующей информацией на торжественном открытии XVI Ассамблеи Русского мира поделился с участниками мероприятия российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник указал на то, что киевский режим не просто является русофобским, но также и "не сильно умным".

Этот режим не только является русофобским, но еще и не сильно умным, я бы так сказал. И те, кто им управляет, им руководит, тоже едва ли могут претендовать на звание разумных и дальновидных политиков. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ранее глава государства Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поведение украинских властей иррационально и трудно прогнозируемое. Политик отмечал, что невозможно строить никаких планов с действующим киевским режимом. Власти в Кремле неоднократно подчеркивали, что готовы к мирным переговорам с Украиной, однако на Банковой в свою очередь не настроены на реальное политическое урегулирование кризисной ситуации.

Лавров: РФ знает, что в недружественных странах немало людей ей симпатизирует.

Фото и видео: МИД России