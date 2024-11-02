Глава МИД РФ напомнил о программе гуманитарной поддержки.

Немало людей в недружественных странах коллективного Запада поддерживают традиционные российские ценности,а Москва знает об этом. Соответствующей информацией на торжественном открытии XVI Ассамблеи Русского мира поделился с участниками мероприятия российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник добавил, что 19 августа 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовные ценности.Реализация этого документа предоставляет возможность переезда в РФ жителям тех государств, в которых национальные правительства навязывают людям собственные ценностные установки.

Избранная нами линия на созидание и объединение пользуется самой широкой поддержкой в мире. Даже в государствах, которые предпринимают против России недружественные действия, немало тех, то симпатизирует нашей стране, - отметил глава МИД РФ. - Мы это знаем, мы этим дорожим. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Кремль продолжит наращивать сотрудничество со всеми на геополитической арене, кто готов работать на основе равноправия, доверия и честного баланса интересов, а также вносить вклад в поддержание атмосферы взаимопонимания.

Лавров: чем дольше Киев срывает договоренности, тем меньше территорий остается.

Фото и видео: МИД России