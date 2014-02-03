Глава МИД РФ напомнил о попытках Москвы договориться с Киевом.

Чем дольше киевский режим срывает договоренности, тем меньше территорий остается у Украины. Соответствующей информацией на торжественном открытии XVI Ассамблеи Русского мира поделился с участниками мероприятия российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник напомнил о событиях февраля 2014 года. Он заметил, что если бы власти соседнего государства выполнили все то, о чем договаривались с Москвой, то полуостров Крым до сегодняшнего моменты находился бы в составе Украины. Однако, по словам главы МИД РФ, Киев сломал договоренности, так как стремился сменить власть в стране. После этого госпереворота удалось достичь минские соглашения в феврале 2015 года. Однако Украина не захотела в реальности предоставить части Донбасса особый статус, заключающийся в подтверждении права живущего там населения говорить на родном языке.

Если бы они выполнили честно эти договоренности, да, Крым уже ушел к тому времени, но осталась бы Украина в границах, включая весь Донбасс. Не захотели.... Ну и третий шанс у них был в Стамбуле в апреле 2022 года. Ну и, конечно, нынешние реалии тоже отличаются от тех, что были в апреле 2022 года. Сергей Лавров, глава МИД РФ

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Фото и видео: Telegram / ТАСС