По его словам, за последние три года ситуация на международной отмене не стала проще.

Запад во главе с США удесятерил антироссийские усилия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии VIII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом.

По его словам, за последние три года ситуация на международной отмене не стала проще. Глава МИД подчеркнул, что коллективный Запад во главе с Вашингтоном "буквально удесятерил усилия по системному сдерживанию России". Лавров добавил, что против страны развернули полномасштабную гибридную агрессию с целью нанесения стратегического поражения.

Ранее Лавров заявил о попытках Запада открыть второй фронт против России.

Видео: МИД России