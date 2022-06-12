Лавров заявил о попытках Запада открыть второй фронт против России

Глава МИД РФ напомнил об отношениях Тбилиси с Абхазией и Южной Осетией.

Страны коллективного Запада не оставляют попыток "открыть второй фронт" со стороны Грузии против России и дестабилизировать обстановку на территории Абхазии и Южной Осетии. Соответствующее заявление сделал перед журналистами на пресс-конференции в Стамбуле российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Дипломат выступил по результатам третьего заседания Консультативной региональной платформы "3+3".

Имею в виду опять разжечь костёр, сделать горячими отношения между Грузией и этими двумя суверенными государствами. Так что большинство рисков, которые мы здесь наблюдаем, они связаны с попытками Запада, нацеленными на то, чтобы здесь максимально своё влияние утвердить. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что первое заседание формата состоялось в декабре 2021 года в Москве. Оно проводилось на уровне заместителей министров иностранных дел России, Азербайджана, Армении, Турции и генерального директора МИД Ирана. В октябре 2023 года состоялась уже министерская встреча, которая была организована в Тегеране.

Лавров рассказал об обсуждении темы Грузии на встрече "3+3".

Фото и видео: МИД России