Лавров рассказал об обсуждении темы Грузии на встрече "3+3"

Глава МИД РФ указал на то, что двери для Тбилиси остаются открыты.

На рабочей встрече консультативной платформы, проводимой в формате "3+3", ее участники в очередной раз подчеркнули, что для Грузии двери всегда открыты. Соответствующее заявление сделал перед журналистами на пресс-конференции в Стамбуле российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Дипломат выступил по результатам третьего заседания Консультативной региональной платформы "3+3".

Мы в очередной раз, мы это делаем всегда, когда собираемся в этом формате, подтвердили, что для Грузии двери этой платформы всегда остаются открытыми. Мы надеемся, что со временем грузинские соседи смогут подключиться к ее работе. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что запустить шестисторонний диалог (Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия) по теме сотрудничества на Южном Кавказе и Среднем Востоке, в конце 2020 года предложили президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Тбилиси многократно приглашали присоединиться к участию в данном формате. Однако страна все еще не подключилась к работе. В декабре 2021 года в Москве прошло первое заседание платформы.

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Фото и видео: МИД России