Глава МИД РФ уверен в тщетности попыток Киева создать ядерный арсенал.

Украина не сможет создать собственное ядерное оружие. Соответствующее заявление сделал перед журналистами на пресс-конференции в Стамбуле российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Дипломат прокомментировал высказывания властей из Киева о том, что страна изучает возможности по появлению у себя стратегического ядерного арсенала.

Безумцы. И ничего из этого, конечно же, не выйдет — никогда и ни при каких обстоятельствах. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лидер киевского режима Владимир Зеленский во время саммита глав государств Европейского союза в Брюсселе призвал западных партнеров к скорейшему приглашению Украины в составНАТО. В противном случае, подчеркнул иностранный политик, его стране останется только надеяться на ядерное перевооружение. Немецкое издание The Bild со ссылкой на украинского чиновника, работающего в сфере закупок вооружения, уведомила читателей о том, что в случае отказа членов Североатлантического альянса одобрить вступление Украины в блок,страна якобы за несколько недель может сконструировать ядерное оружие для применения его против России.

Лавров: РФ неинтересна информация украинских деятелей по урегулированию.

Фото и видео: МИД РОссии