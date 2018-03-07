"Безумцы". Лавров прокомментировал заявление Украины о ядерном оружии

Украина не сможет создать собственное ядерное оружие. Соответствующее заявление сделал перед журналистами на пресс-конференции в Стамбуле российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Дипломат прокомментировал высказывания властей из Киева о том, что страна изучает возможности по появлению у себя стратегического ядерного арсенала.
Безумцы. И ничего из этого, конечно же, не выйдет — никогда и ни при каких обстоятельствах.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Лидер киевского режима Владимир Зеленский во время саммита глав государств Европейского союза в Брюсселе призвал западных партнеров к скорейшему приглашению Украины в составНАТО. В противном случае, подчеркнул иностранный политик, его стране останется только надеяться на ядерное перевооружение. Немецкое издание The Bild со ссылкой на украинского чиновника, работающего в сфере закупок вооружения, уведомила читателей о том, что в случае отказа членов Североатлантического альянса одобрить вступление Украины в блок,страна якобы за несколько недель может сконструировать ядерное оружие для применения его против России.
Лавров: РФ неинтересна информация украинских деятелей по урегулированию.
Фото и видео: МИД РОссии
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