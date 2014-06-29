Лавров: РФ неинтересна информация украинских деятелей по урегулированию

В МИД РФ прокомментировали желание Киева провести второй "саммит мира".

Москве неинтересна информация украинских деятелей по урегулированию в регионе конфликта, включая сведения о вероятных мирных конференциях. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая перед журналистами на итоговой пресс-конференции. Мероприятие созвано по результатам участия страны в 19-м Восточноазиатском саммите. Диплома указал, что президент Владимир путин четко огласил позицию Кремля по теме. Таким образом руководитель МИД РФ оценил слова украинского посла в Турции Василия Бонара о том, что ведется работа по организации до конца 2024 года второго "саммита мира",

Я не слежу за той информацией, которую периодически озвучивают украинские представители разного уровня. Нам это неинтересно. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров подчеркнул, что российская позиция последовательно реализуется на практике.

Лавров: все шаги США в АТР направлены на то, чтобы "закрываться" от РФ и КНР.

Фото и видео: МИД России